У Голландії планують вирощувати людські ембріони в лабораторіях

Дослідники з британського Інституту Френсіса Кріка (Francis Crick Institute) отримали дозвіл на проведення експериментів по редагуванню геному людських ембріонів від Комітету із запліднення і репродукції людини (Human Fertilisation and Embryology Authority), пише Медпортал.

Метою наукових досліджень з використанням ембріонів буде вивчення безпліддя, спадкових і вроджених хвороб, технік штучного відтворення. Едіт Шипперс доповнила, що все це буде робитися для того, щоб дати людям можливість мати дітей в цілому і здорових дітей, в тому числі людям, які стали стерильними через ракові захворювання. Уряд країни збирається внести поправки в чинне законодавство, яке зараз дозволяє експерименти тільки з тими ембріонами, які виявилися «зайвими» при проведенні процедури ЕКО. У заяві МОЗ Нідерландів сказано, що чинні закони створюють перешкоди для досліджень, які могли б допомогти в лікуванні хвороб, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, включаючи ті захворювання, які впливають на організм на клітинному рівні. Міністр охорони здоров'я ще раз наголосила, що обмеження будуть дуже жорсткими, в тому числі беззаперечно буде дотримуватися «правило 14 днів».

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«Правило 14 днів» в ембріології вперше було запропоновано в 1984 році філософом Мері Варнок (Mary Warnock) і в 1990 році затверджено законом Великобританії. До досягнення ембріоном 14 днів не можна сказати. які його клітини стануть власне людиною, плацентою. Вчені і теологи вважають, що 14 днів — це певна межа, перейшовши яку, зародок вже може вважатися майбутньої особистістю, а не набором клітин. Відзначимо тут, що лише зовсім недавно, в травні 2016 року, людям вдалося виростити ембріони в лабораторних умовах до цього терміну, після чого науковці змушені були припинити експеримент саме через «Правила 14 днів». Раніше зародки так довго в лабораторіях не виживали.

Зараз деякі вчені просять переглянути «Правило 14 днів», збільшивши термін, протягом якого можна вивчати людські ембріони, до 21 дня. На думку науковців, це допоможе в дослідженнях причин ранніх викиднів, а також проллє світло на те, яким чином ще можна використовувати стовбурові клітини для лікування хвороб.