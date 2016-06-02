Створена універсальна вакцина проти раку

Дослідники з Майнцського університету в Німеччині розробили універсальну вакцину проти різних видів раку. Ключовим її компонентом є наночастинки, які містять РНК. Вони потрапляють всередину імунних клітин і активують захисні системи організму, перешкоджають росту пухлин. Стаття з результатами роботи опублікована в журналі Nature, повідомляє Лента.ру.

Наночастинки-ліпоплекси, які були створені вченими, складаються з молекул РНК, що кодує інформацію про антигени, ліпідну оболонку, що захищає молекули від руйнування організмом. Ліпоплекси несуть на своїй поверхні невеликий негативний заряд, що дозволяє їм потрапляти всередину дендритних клітин.

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Дендритні клітини виконують функцію презентації антигену, іншими словами, вони поглинають антигени — це речовини, як правило, чужорідні для організму — і виставляють їх на своїй поверхні разом з білками головного комплексу гістосумісності. Тільки в такому вигляді антигени розпізнаються T-лімфоцитами, які активізують імунну систему організму на боротьбу з усіма носіями антигенів.

В експерименті на мишах вчені показали, що потрапляння ліпоплексів всередину дендритних клітин провокує антиген-специфічну реакцію Т-лімфоцитів. Це індукує протипухлинну імунну відповідь в організмі тварин, що страждають від раку. Дослідники також перевірили дію невеликих кількостей наночастинок на людях, хворих на меланому, які також продемонстрували активацію імунної системи.

Читайте такожОвочі, що містять бета-каротин, запобігають ракуРакові клітини мають на своїй поверхні білки-антигени, характерні тільки для них. Такі антигени розпізнаються T-лімфоцитами, які знищують дефектні клітини до того, як останні почнуть рости, перетворюючись в пухлину.

Як повідомляв УНІАН раніше, заняття спортом знижують ймовірність розвитку багатьох форм раку. Виявлена ще одна причина, з якої варто займатися спортом: регулярна фізична активність знижує ймовірність розвитку 13 різних типів пухлин.