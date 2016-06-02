Антипсихотичні препарати підвищують ризик аутизму

Антипсихотики в основному використовуються при психічних захворюваннях, що супроводжуються психозами (мареннями, галюцинаціями і параноєю), таких як шизофренія і біполярний розлад. Вчені з Університету Хофстра проаналізували дані 39 досліджень з участю 350000 молодих людей з психічними розладами, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Фахівці шукали зв'язок між прийомом антипсихотичних препаратів у минулому, інтелектуальними порушеннями і розладами аутистичного спектру (РАС). Дослідження показало: серед осіб, які пили антипсихотики, аутизм і порушення інтелекту були більш поширені.

Читайте такожВчені попередили, що прийом антидепресантів під час вагітності призводить до народження дітей-аутистівВ даний час антипсихотики другого покоління нерідко призначають людям, що страждають аутизмом. Вони знижують дратівливість і агресивність. На основні симптоми РАС і розладів інтелекту ці ліки, судячи з усього, не впливають. Фахівці рекомендують лікарям призначати антипсихотичні препарати з обережністю.