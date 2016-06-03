Винайшли пристрій, який передбачить астматичний напад

Дослідницька група з Університету Північної Кароліни (North Carolina State University) розробляє спеціальний браслет для пацієнтів, які страждають на астму. Браслет, що носиться на зап'ясті, забезпечений спеціальним сенсором, який відстежує температуру, концентрацію озону, а також присутність у повітрі спор або пилку, які здатні спровокувати астматичний напад, повідомляє Медпортал.

Браслет пов'язаний з датчиком, який носять на грудях, що реєструє частоту серцебиття і дихання, а також концентрацію кисню в крові. Третій компонент пристрою – спірометр, вимірює об'єм вдихуваного і видихуваного повітря.

Всі зібрані сенсорами дані передаються на смартфон чи комп'ютер через Bluetooth і можуть бути проаналізовані як самим пацієнтом, так і його лікарем. Дослідники повідомили, що випробування приладу на пацієнтах, що страждають астмою, будуть проведені вже цього літа.

Подібні прилади для людей, що страждають астмою, вже існують, але новий пристрій дозволяє одночасно відстежувати велику кількість важливих параметрів, а крім цього не виглядає громіздким.

Читайте такожПрийом парацетамолу під час вагітності підвищує ризик розвитку астми у дітейЗараз прототип живиться від батареї, але в майбутньому дослідники планують зробити так, щоб він працював від енергії, що виробляється тілом людини. Подібні прилади можуть використовуватися для відстеження стану пацієнтів з діабетом та іншими захворюваннями, вважають розробники. Передбачувана вартість пристрою близько 50 доларів, вважається, що він надійде в продаж у найближчі п'ять років.