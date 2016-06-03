Супова дієта знижує ризик розвитку діабету на 90%

Про це свідчить дослідження 2300 осіб. За словами вчених, якщо скоротити вагу тіла на 10%, то ризик впаде до 90%. Відомо: добровольців посадили на восьмитижневу дієту, яка передбачала калорійність раціону всього в 800 калорій. І ці калорії надходили з супів і молочних коктейлів. Також були контрольовані вченими тренування.

За цей час добровольці скинули 10,8% від маси свого тіла, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Пізніше добровольців розбили по групах, щоб досліджувати протягом 2 років вплив великої і малої кількості тренувань, дієт з низьким і високим рівнем білка, дієт з високим і низьким глікемічним індексом.

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