Жінки більш схильні до залежності від смартфонів, ніж чоловіки

Дослідники з Університету Аджу опитали 1236 студентів з 6 коледжів Південної Кореї. Фахівці з'ясували, що 52% представниць прекрасної статі проводили зі своїм мобільним телефоном чотири години в день або більше. Для порівняння: стільки ж часу свому смартфону приділяли 29,4% чоловіків.

Читайте такожВчені пов'язали залежність від смартфона з жадібністю і розбещеністюМайже 23% жінок і близько 11% чоловіків користувалися смартфонами по 6 годин в день. Жінкам смартфони були потрібні для того, щоб заходити в соцмережі, такі як Facebook і Instagram. Вони робили це набагато частіше, ніж дзвонили, грали й шукали якусь інформацію, розповідає meddaily.ru з посиланням на DNA India.

Читайте такожПланшети і смартфони порушують нормальний сон дітейБільш як 37% жінок дивилися на екрани своїх мобільних телефонів під час розмови або на ходу. Чоловіки ж користувалися смартфонами тільки тоді, коли не були зайняті чимось іншим. Крім того, кожна п'ята жінка (20,1%) і 8,9% чоловіків не знали, у які моменти використовувати телефон недоречно.