Йога допомагає діабетикам контролювати рівень цукру в крові

Фахівці проаналізували дані 25 досліджень, проведених у різних країнах. Аналіз показав: йога корисна для дорослих з діабетом 2 типу. Вона нормалізує рівень ліпідів в крові, допомагає підтримувати нормальну вагу і рівень глюкози, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Читайте такожСила навіювання допоможе скинути вагуТакож цілком ймовірно, що йога знижує рівень окисного стресу, кров'яний тиск, позитивно впливає на функції легень, вегетативної нервової системи, сон і якість життя. А регулярні заняття йогою допомагають людям із діабетом 2 типу рідше приймати ліки. Однак фахівці наголошують: необхідні подальші дослідження. Поки що йога не може замінити аеробні вправи помірної інтенсивності, рекомендовані діабетикам.

Читайте такожІз залежністю від цукру треба боротися так само, як з куріннямІнше дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті, показало, що йога і медитація корисні для мозку. Вони покращують пам'ять та захищають від деменції. За словами вчених, заняття йогою і медитацією виявилися ефективніші, ніж вправи для тренування пам'яті.