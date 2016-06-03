Забруднення повітря призводить до гіпертонії

Вплив забруднювачів повітря (вихлопних газів автомобілів, бруду і пилу) істотно збільшує ризик розвитку гіпертонії. До такого висновку прийшли фахівці з Китаю, проаналізувавши дані 17 досліджень, опублікованих раніше. У них взяли участь 108000 хворих гіпертонією і 220000 здорових людей, розповідає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Читайте такожРегулярне вживання груш знижує тискВчені зосередилися на двох сполуках - діоксиді сірки, який потрапляє в повітря після спалювання органічного палива, і оксиді азоту, що міститься, наприклад, у вихлопних газах автомобілів. Також дослідники вивчали тверді частинки. Найбільш поширеними і небезпечними забруднювачами є дрібні тверді частинки розміром менш як 2,5 мікрометра. Розмір великих твердих частинок - менш як 10 мікрометрів.

Читайте такожВимірювати тиск слід не тільки на одній руці, кажуть медикиФахівці виявили: короткочасний вплив діоксиду сірки, великих і дрібних твердих частинок виявився тісно пов'язаним з підвищеним кров'яним тиском. Також з гіпертонією корелював довготривалий вплив оксиду азоту та великих твердих частинок. Дослідники нагадують: гіпертонія є основним фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.