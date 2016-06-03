В Японії дозволили пересаджувати органи свиней людям

Міністерство охорони здоров'я Японії дозволило пересаджувати органи свиней людині. Вважається, що такі трансплантації дозволять скоротити лист очікування необхідних для пересадки тканин, клітин та органів, повідомляє Медпортал.

Відомо, що такі пересадки вже почали проводити в інших країнах, наприклад, в Китаї. Нещодавно була опублікована інформація про те, що бета-клітини свиней були пересаджені пацієнтам з діабетом 1 типу, а також про те, що трансплантація свинячої рогівки допомогла відновити зір чоловікові, який сліпнув від інфекції, що виникла через потрапляння в око комахи.

Читайте такожКитайські вчені пересадили людині підшлункову залозу свині Раніше пересадки органів від свиней людям в країні були заборонені, що було пов'язано з можливим зараженням людей вірусами тварин. Приймаючи рішення про легалізацію таких трансплантацій, експерти керувалися даними, отриманими вченими з інших країн – інформацією про те, що такі пересадки супроводжувалися розвитком серйозних ускладнень або ж приводили до зараження вірусами.

Найближчим часом буде розроблено посібник з безпеки, що регулює правила проведення таких трансплантацій, а також експериментів з використання індукованих стовбурових клітин для пересадок.

Як раніше повідомляв УНІАН, тривають дослідження з пересадки серця свині людині. Група вчених на чолі з Мохаммедом Мохуддином повідомила про те, що бабуїни, яким були пересаджені серця свиней, прожили 945 днів. Це своєрідний рекорд в ксенотрансплантації. Дослідження в цій галузі ведуться з 1960х років і раніше тривалість життя таких тварин не перевищувала кількох місяців.