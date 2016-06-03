Знайдено ліки від раку очей

Дослідники з Університету Юти розробили новий метод лікування видів злоякісних пухлин, які важко піддаються терапії, як, наприклад, ретинобластома, або рак ока. Створений препарат блокує білок, що сприяє зростанню і поширенню ракових захворювань. Стаття опублікована в журналі Cancer Cell, повідомляє Лента.ру.

Розвиток ретинобластоми пов'язаний з мутацією в гені Gαq, яка кодує білок ARF6. Це поєднання відіграє роль у поширенні біохімічних сигналів, що провокують ріст пухлини. Вчені знайшли спосіб, як знешкодити мутацію Gαq, яка довгий час була важкою метою для протиракових препаратів.

У здорових клітинах ARF6 виконують функцію передачі сигналів для регулювання пересування всередині клітини везикул — бульбашок, в яких містяться поживні речовини. Крім того, білок відіграє роль у ремоделюванні мембрани клітин і актину — іншого білка, що утворює цитоскелет клітин. Мутація в гені, що кодує ARF6, змінює білок, змушуючи його передавати сигнали, що сприяють виникненню раку.

Читайте такожСтворена універсальна вакцина проти ракуВчені вважають, що блокування функцій ARF6 допоможе лікувати не тільки ретинобластому, але і інші види злоякісних пухлин, наприклад, рак шкіри, молочної залози, головного мозку або нирок. Випробування розробленого препарату на лабораторних мишах, схильних хворіти на рак ока, показало, що лікування запобігає появі пухлин у тварин в шести випадках з 11. Ті злоякісні утворення, які все-таки розвинулися, були значно меншими, ніж у контрольних мишей.

Читайте такожІталійські вчені встановили, що регулярні заняття у спортзалі покращують зірРетинобластома - це пухлина сітківки ока, що розвивається найчастіше в дитячому віці, і в більшості випадків передається генетично.