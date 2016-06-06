Батьків просять не перегодовувати немовлят

Немовлята, які страждають на ожиріння, їдять те ж саме, що і діти з нормальною вагою, але їхні порції набагато більші.

На думку вчених, батьки просто не усвідомлюють, скільки буде їсти дитина і як на її здоров'ї позначиться надлишкова вага.

У дослідженні брали участь більше 2,5 тисяч дітей, чиї батьки вели щоденники харчування, записуючи, коли, скільки і яку їжу їла дитина. Висновки вчених були представлені на Європейському саміті з проблем ожиріння в Швеції.

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На думку вчених, те, як часто батьки годують дітей, не має значення. Вирішальну роль відіграє саме розмір порції.

Кожні зайві 24 калорії, які вживаються під час кожного прийому їжі, на 9% збільшують ризик появи надмірної ваги або ожиріння.

Вчені зазначають, що зайва вага в дитячому віці позначається на всьому подальшому житті. Для таких дітей набагато вища ймовірність мати надлишок ваги у дорослому віці.