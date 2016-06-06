Мігрені у жінок пов'язані з ризиком серцево-судинних захворювань - вчені

Жінки, які страждають на мігрені, піддаються більш високому ризику розвитку серцево-судинних захворювань, свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі BMJ, пише Ремедіум.

У рамках роботи вчені проаналізували медичну інформацію про понад 1 млн жінок, зібрану за період з 1989 по 2011 рр. На момент відбору учасницям було 25-42 років, і у них не було зареєстровано серцево-судинних захворювань (ССЗ).

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Згідно з представленими даними, у 15,2% учасниць (17531) була діагностована мігрень. Протягом 20 років спостереження, автори зафіксували 1329 ускладнень серцево-судинних захворювань, 223 жінки померли через ускладнення внаслідок ССЗ. Після обліку спотворюючих чинників було зазначено, що у пацієнток з мігренню на 50% підвищується ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Також мігрені були пов'язані із збільшеним ризиком смерті від ускладнень ССЗ.

Автори дослідження підкреслюють необхідність розробки спеціальних методів профілактики серцево-судинних захворювань у пацієнток, які страждають на мігрені.