Вірус Зіка продовжує поширюватися: ВООЗ може скасувати літню Олімпіаду

Очільниця ВООЗ Маргарет Чан розглядає можливість перенесення дати початку літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро у світлі цієї небезпеки, повідомляють Новини Ізраїлю.

Читайте такожЕксперти просять ВООЗ перенести Олімпійські ігри з Ріо-де-Жанейро з-за вірусу Зіку

Це рішення було прийнято після того, як більше двохсот учених зі всього світу підписали відкритого листа до Чан, в якому закликали генсека ВООЗ скасувати це спортивне свято.

"Серед підписантів" – професор медицини і права з Університету Оттави Амір Аттаран, який затаврував ВООЗ як "зарозумілу і некомпетентну" організацію, яка не здатна дати адекватну оцінку пандемії. Аттаран стверджує, що ВООЗ відкинула "мудру, незалежну і прозору" наукову оцінку, дослухавшись до думки американського Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC), який не бачить необхідності скасування або перенесення дати відкриття Олімпіади.

Читайте такожВІЗ видало нові рекомендації по запобіганню зараження вірусом Зіку

Доктор Чан заявила, що в світлі цих побоювань вона просить членів Надзвичайного комітету по боротьбі з вірусом Зіка оцінити рівень ризику на Олімпійських іграх, намічених на серпень поточного року – з урахуванням сезонних явищ і щільності комунікацій. Їхню думку вона обіцяє негайно опублікувати на сайті ВООЗ.

Нагадаємо, що вірус Зіка переносять комарі роду Aedes. Дослідники також підозрюють, що вірус передається статевим шляхом. Вакцина від вірусу поки не розроблена. Засобом профілактики служить знищення комарів-переносників захворювання. 1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайною ситуацією світового масштабу стрімке поширення вірусу Зіку, який призвів до тисячам випадків народження дітей з мікроцефалією.