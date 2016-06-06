Експериментальна імунотерапія виявилася ефективною у лікуванні нейробластоми у дітей

У 13 пацієнтів, які повністю пройшли рекомендований курс, після закінчення лікування були відсутні будь-які ознаки захворювання, пише Медпортал.

Вейн Фурман (Wayne Furman) зазначає, що це найбільш вражаючі результати, які були отримані при вивченні способів боротьби з нейробластомою. Нагадаємо, що це захворювання вражає переважно дітей у віці до 5 років. У тому випадку, якщо нейробластому вдається виявити на ранніх стадіях, то ймовірність вилікуватися досягає 90%. Для поширеної форми нейробластоми, а також пухлин, пов'язаних з мутацією гена MYCN, прогноз менш сприятливий. Трирічна виживаність у цьому випадку становить 50-60%.

Дітям не тільки вводили досліджувані антитіла hu14.18K322A, також вони проходили інше рекомендоване лікування – хіміотерапію, опромінення, хірургічне лікування і пересадку кісткового мозку. У 80% пацієнтів – розмір пухлин скоротився на 47-96%, а у решти 20% пухлинний ріст зупинився. Серед тих, хто не отримував антитіла, а лише проходив хіміотерапію, зменшення розміру пухлини спостерігалося лише у 40%. 13 учасників дослідження до цих пір проходять лікування, а двоє, на жаль, померли.

Дітям вводили антитіла hu14.18K322A, здатні розпізнавати антиген GD2, розташований на поверхні більшості клітин нейробластоми. Крім цього, він присутній на поверхні пухлинних клітин при меланомі, остеосаркомі та деяких саркомах м'яких тканин. GD2 в нормі присутній на поверхні клітин периферичних нервів.