Відкрилась третя в світі клініка з лікування "залежності від фейсбуку"

В Алжирі відкрилася перша в Африці приватна клинка, де пацієнтам запропонують вилікуватися від «фейсбук-залежності». Подібний заклад – третій в світі, раніше такі клініки вже відкрилися в Китаї та Південній Кореї, повідомляє Медпортал.

Читайте такожІнтернет може провокувати розвиток гіпертонії у молодих людейКерівник клініки Рауф Богафа (Raouf Boqafa) пояснює, що в клініці працюють фахівці, які раніше спеціалізувалися на лікуванні наркотичної та алкогольної залежності, а також допомагали пацієнтам відмовитися від куріння. Він пояснює, що залежність від фейсбуку та соціальних мереж може виявитися не менш серйозною, ніж наркоманія і алкоголізм. Для того, щоб вилікувати людей, лікарі розробили спеціальну програму, яка допоможе користувачам мереж почати жити в цьому світі, а не у віртуальному.

Читайте такожІнтернет викликає емоційне вигоранняВтім, зовсім відмовитися від соцмереж напевно не вийде. Нещодавно дослідники з Університету Джонса Хопкінса опитали пацієнтів, намагаючись з'ясувати, як би хворі хотіли спілкуватися з лікарями. Виявилося, що більше половини опитаних виявилися зацікавленими в тому, щоб використовувати для спілкування з медиками соціальні мережі, електронну пошту. А ось багато лікарів, щоправда, визнали такий спосіб взаємодії з пацієнтом неприйнятним.

Як раніше повідомляв УНІАН, інтернет провокує проблеми психіки у студентів. Люди, які зізналися в залежності від інтернету, частіше мали більш виражені ознаки депресії і тривожності. Проте вчені не виявили зв'язку між використанням інтернету і негативним психічним статусом, якщо людина зверталася до технологій нечасто, просто щоб перемогти нудьгу.