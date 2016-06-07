Волоські горіхи мають протиракові властивості

11:55, 07 червня 2016
Зарубіжні новини
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Споживання волоських горіхів викликає ріст і розмноження бактерій, що сприяють захисту від раку.

Грецкие орехи содержат полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и омега-6-жирные кислоты и витамин Е, известный своими противораковыми свойствами / Фото: ampodemoda.com

Команда дослідників з Лабораторії геномної медицини імені Джексона з'ясувала, що вживання волоських горіхів впливає на мікрофлору кишечника таким чином, що знижує ймовірність захворювання на колоректальний рак. Дослідження опубліковане в журналі Cancer Prevention Research, повідомляє Лента.ру.

Вчені виявили, що якщо миші споживали 7-10,5 відсотків від загальної кількості одержуваних ними калорій у вигляді волоських горіхів, то ймовірність виникнення раку товстої кишки у них істотно знижувалася. Ефект був найбільш виражений у самців мишей, які розвинули в 2,3 рази менше пухлин, коли харчувалися кількістю горіхів, еквівалентних людською порцією приблизно в 30 грамів.

Волоські горіхи містять поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6-жирні кислоти і вітамін Е, відомий своїми протираковими властивостями. Дослідження показують, що волоські горіхи також сприяють зменшенню ризику захворювань, пов'язаних з харчуванням і способом життя, в тому числі серцево-судинних захворювань, діабету і неврологічних розладів.

Читайте такожЖменя горіхів в день знижує ризик ранньої смертіВчені перевірили вплив волоських горіхів на двох групах мишей. Перша харчувалася стандартним лабораторним кормом, друга — звичайною для американців їжею. У кожній групі виділялася підгрупа, чия дієта доповнювалася волоськими горіхами. Результати показали, що у мишей, які їли звичну для людей їжу разом з горіхами, ймовірність розвитку раку кишки виявилася найменшою.

Дослідники проаналізували склад мікробіоти кишечника у тварин і виявили, що вживання волоських горіхів викликає ріст і розмноження бактерій, що сприяють захисту від раку. Наприклад, деякі мікроорганізми перетравлюють клітковину з утворенням сполук з протизапальними та антираковими властивостями.

Читайте такожОвочі і горіхи проти діабету За словами вчених, перш ніж волоські горіхи можуть бути рекомендовані як засіб профілактики раку, необхідно вивчити їх вплив на організм людини.

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