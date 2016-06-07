Вчені пояснили причину виродження білої раси

Генетики з Стенфордського університету з'ясували, що геном неандертальців містив шкідливі мутації, які зменшили репродуктивність гомінідів на 40 відсотків. Деякі групи людей успадкували гени, які продовжують чинити негативний вплив на популяцію сьогодні. Дослідження опубліковане в журналі Genetics, повідомляє Лента.ру.

Ранні дослідження ДНК, витягнутої з останків Homo neanderthalensis, показали, що євразійські гомініди були більш спорідненими один одному і менш генетично різноманітними, ніж сучасні люди. Протягом тисяч років чисельність неандертальців залишалася невеликою, і спаровування між родичами було звичайним явищем.

Читайте такожЧоловіче населення Європи перевищило жіноче вперше за 250 роківБлизько 50-100 тисяч років тому на територію існування неандертальців дійшли Homo sapiens, які змішувалися з місцевими гомінідами. Сьогодні люди, що живуть на північних територіях, несуть в собі невелику частину неандертальської ДНК (приблизно два відсотки), яка розміщена в певних місцях людського геному. Її збереження в Homo sapiens могло бути результатом природного відбору, який залишав нейтральні і позитивні мутації і вичищав геном від шкідливих. Однак у самих неандертальців через малу чисельність їх популяції велику роль грав не природний добір, а випадкові події, що призводять до збереження слабких шкідливих мутацій.

Дослідники використовували комп'ютерні програми для моделювання накопичення мутацій в процесі еволюції неандертальців і оцінили їх кількість, яку успадкували люди. Згідно з результатами аналізу, сукупний ефект від слабких шкідливих змін в ДНК приводив до втрати репродуктивності Homo neanderthalensis на 40 відсотків.

Хоча більшість шкідливих мутацій було втрачено в процесі природного відбору, невелика частина, ймовірно, збереглася у сучасних Homo sapiens. За оцінками генетиків, люди неафриканского походження на один відсоток менше репродуктивні через неандертальську спадщину.

Одним із способів вирішення проблеми вироджування може бути схрещування з іншими групами населення.

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені США відмовляються від расової класифікації людей в медицині. Раса є дуже неточною науковою категорією, і в генетичних дослідженнях від цього терміну необхідно відмовитися. Раса — це швидше соціальна, а не біологічна категорія. Більш вдалі терміни — «походження» або «популяція».