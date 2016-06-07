Жінки і молодь схильні до тривожних розладів - відкриття
Тривожні розлади проявляються надмірним занепокоєнням, страхом, прагненням уникнути потенційно стресових ситуацій.
Тривожні розлади належать до найбільш поширених психічних захворювань. Вони проявляються надмірним занепокоєнням, страхом, прагненням уникнути потенційно стресових ситуацій, наприклад, громадських заходів. Вчені з Кембріджського університету проаналізували 48 наукових оглядів за період з 1990 по 2010 роки, передає meddaily.ru з посиланням на The Indian Express.
Дослідники з'ясували: загальна кількість людей з тривожними розладами незмінно становила близько 4 на кожні 100 осіб. За даними дослідження, майже кожен десятий (10,9%) дорослий з захворюванням серця був схильний до генералізованого тривожного розладу (ГТР). Але у жінок ГТР зустрічався вдвічі частіше, ніж у чоловіків. Крім того, жінки з захворюваннями серця, онкологією і вагітні тривожніші порівняно з чоловіками.
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