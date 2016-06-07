Жінки і молодь схильні до тривожних розладів - відкриття

Тривожні розлади належать до найбільш поширених психічних захворювань. Вони проявляються надмірним занепокоєнням, страхом, прагненням уникнути потенційно стресових ситуацій, наприклад, громадських заходів. Вчені з Кембріджського університету проаналізували 48 наукових оглядів за період з 1990 по 2010 роки, передає meddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Дослідники з'ясували: загальна кількість людей з тривожними розладами незмінно становила близько 4 на кожні 100 осіб. За даними дослідження, майже кожен десятий (10,9%) дорослий з захворюванням серця був схильний до генералізованого тривожного розладу (ГТР). Але у жінок ГТР зустрічався вдвічі частіше, ніж у чоловіків. Крім того, жінки з захворюваннями серця, онкологією і вагітні тривожніші порівняно з чоловіками.

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