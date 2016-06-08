Аналіз крові допоможе вибрати ліки від депресії

Нині лікарі виписують антидепресанти методом проб і помилок - спостерігаючи, яку реакцію викликає той чи інший препарат у пацієнта і за необхідності змінюючи препарати. Це призводить до того, що приблизно в половині випадків ліки, які лікар виписав першими, не діють.

Новий метод дозволяє визначити пацієнтів, яким не підходять звичайні антидепресанти. За оцінкою лікарів, таких пацієнтів приблизно третина від загальної кількості. Їм рекомендується прописувати відразу сильнодіючі антидепресанти.

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Медики підкреслюють, що метод поки тільки досліджується. Коли він розроблявся, тестування проводилося на 140 пацієнтах, але щоб зробити остаточний висновок про ефективність, необхідно протестувати його на суттєво більшій групі.

Депресія є дуже поширеною проблемою психічного здоров'я в усьому світі: за різними оцінками на неї страждають до 350 мільйонів людей різного віку.