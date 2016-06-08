Тяжкі захворювання очей лікуватимуть за допомогою донорських клітин

З цих клітин буде вирощуватися тканина сітківки, яка потім буде пересаджена пацієнту, пише Медпортал.

Спеціальний комітет з безпеки МОЗ Японії дозволив розпочати перших у світі клінічних досліджень медичного потенціалу індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC), повідомляє журнал Nature. Як очікується, перша операція щодо пересадки пацієнтові з вологою віковою макулодистрофією клітин пігментного епітелію сітківки ока, отриманих з клітин шкіри, відбудеться в найближчі дні.

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Нещодавно наукова група з Японії оголосила про успішну операцію, проведену 70-річній жінці з віковою макулодистрофією — це захворювання, при якій з віком дегенерує макула, центральна ділянка ока. Хвороба поширена і є основною причиною втрати зору серед людей старшого віку (від 50 років і вище). Пацієнтка брала участь у дослідженні, що почалося ще в 2013 році, але тільки в 2016 вчені повідомили, що трансплантація вирощеної з її клітин шкіри тканини сітківки пройшла успішно і зір жінки частково відновився. Однак вартість таких операцій сягає сотень тисяч доларів, а підготовка необхідної для пересадки тканини займає тривалий час — в даному випадку 10 місяців. Протягом цього часу вчені спершу взяли у пацієнтки зразок шкіри, потім, використовуючи певні білки, перепрограмували отримані клітини в індуковані плюрипотентні клітини, які можуть перетворюватися на будь-яку тканину організму, і тільки після цього створили з них потрібний матеріал.

У новому дослідженні беруть участь університети міст Осака і Кіото, а також дослідна лабораторія RIKEN і Центральна лікарня міста Кобе. Науковці з цих організацій планують працювати з донорами, імунна система яких має певні особливості, які — не уточнюється. Процес буде відбуватися приблизно так само, як описано вище, але вчені вважають, що застосування заздалегідь підготовлених клітин спростить (скоротить і здешевить) процедуру трансплантації і зробить її більш доступною для хворих з макулодистрофією.