Ізраїльські медики: ракетні обстріли негативно впливають на показники крові

Про результати свого дослідження група вчених повідомила на щорічній конференції асоціації медпрацівників громадської системи охорони здоров'я, повідомляють Новини Ізраїлю.

Зв'язок між стресом, зумовленим ракетними обстрілами, і рівнем цукру найбільш чітко можна побачити на прикладі мешканців районів на кордоні з сектором Гази.

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У ході дослідження вивчено 836.832 проб крові, які було взято у 50 тисяч мешканців півдня Ізраїлю в період між 2007 і 2014 роками. Результати аналізів показують зростання показника на вміст цукру під час військових операцій порівняно з мирним часом.

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Найбільше вміст цукру в крові підвищується у ме шканцівселищ у радіусі 7 кілометрів від сектора Гази. Їх показники цукру під час військових дій в середньому підскакували на 3,4%. У районах на більшій відстані від Гази, рівень цукру в середньому зростав на 1,3%.