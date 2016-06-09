Новий стандарт діаліза: у США створили першу портативну нирку
Результати клінічних досліджень продемонстрували, що штучна портативна нирка Wearable Artificial Kidney (WAK) в майбутньому, імовірно, стане новим стандартом діаліза, необхідного пацієнтам з нирковою недостатністю.
Перший портативний діалізний апарат пройшов клінічні дослідження I фази / vsluh.net
Звіт про проведення КД був опублікований в журналі JCI Insights, пише Ремедіум.
Клінічні дослідження компактного діалізного апарата, розробленого в Університеті Каліфорнії, було схвалено Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA) восени 2014 року. Метою КД було визначення ефективності та безпеки пристрою. Для участі в дослідженнях було відібрано 10 пацієнтів, які повинні були носити апарат протягом 24 годин.
Згідно з результатами КД, штучна портативна нирка успішно справляється з очищенням крові. У ході досліджень не було виявлено серйозних побічних ефектів через використання пристрою. Автори відзначають, що КД довелося завершити для 7 пацієнта через несправності приладу.
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На відміну від стаціонарної установки, новий пристрій працює від акумулятора і не потребує підключення до електромережі. Важить новинка близько 4,5 кг, проте розробники планують у майбутньому зменшити її масу і розміри.