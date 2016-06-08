Першу в світі операцію з пересадки голови проведуть у Німеччині

Він розповів, що раніше команда медиків розглядала можливість прооперувати Валерія Спірідонова і в Росії – в цьому випадку вартість операції була б набагато нижче, пише Медпортал. В якій саме клініці буде прооперований російський пацієнт, поки невідомо. Медична установа повинна задовольняти низку серйозних вимог, щоб забезпечити здійснення операції.

Читайте такожВ Японії дозволили пересаджувати органи свиней людям

Невідома точна дата операції, але раніше повідомлялося, що трансплантацію буде проведено не раніше грудня 2017 року. Попередньо лікарі повинні відпрацювати всі етапи складної операції. Канаверо зі своїм китайським колегою Рен Сяопін (XiaoPing Ren) вже поділилися деякими подробицями майбутньої трансплантації, а китайський медик повідомив про успішні експерименти по збереженню життєздатності голови мишей. Крім цього, він проводить дослідження на щурах та мавпах.

Читайте такожУ США будуть пересаджувати органи ВІЛ-інфікованих пацієнтів

Вартість операції - не менше 10 мільйонів євро. Канаверо розраховує залучити в якості спонсорів приватних інвесторів.

Підготовка до операції активно обговорюється в науковому і медичному співтоваристві: одні фахівці впевнені, що буде здійснено прорив у медицині, а інші вважають трансплантацію голови дорогої авантюрою.