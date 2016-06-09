Зелений чай поліпшує когнітивні здібності

Вчені провели ряд поведінкових тестів і аналізів, спрямованих на оцінку пам'яті – їх результати свідчать про те, що галлат епігаллокатехін дійсно виявився корисним для учасників експерименту, пише Медпортал. Ефект зберігався протягом півроку після закінчення експерименту.

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Усього в дослідженні взяли участь 84 молодих людей з синдромом Дауна. Всі вони проходили спеціальне тижневе онлайн-навчання, спрямоване на поліпшення когнітивних здібностей. Крім цього, учасники однієї групи пили зелений чай без кофеїну, але з 45% вмістом галлата епігаллокатехіну, а інші отримували плацебо.

Через три, шість та 12 місяців учасники експерименту проходили контрольне обстеження, в ході якого оцінювалися їх когнітивні особливості. Ті, хто пив зелений чай, показали добрі результати, ніж ті, хто отримував плацебо.

Експерти вважають, що таким чином можна покращити якість життя пацієнтів із синдромом Дауна, проте потрібно підтвердження ефективності методики на більшій вибірці.

Раніше вже було показано, що галлат епігаллокатехін має протипухлинні властивості, однак вплив цієї сполуки на когнітивні здібності не виявлявся.