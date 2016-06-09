ВООЗ назвав країни, в яких зупинено вертикальну передачу ВІЛ-інфекції

Вертикальна передача ВІЛ-інфекції була зупинена у Вірменії, а сифілісу – у Республіці Молдова, повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Читайте такожКількість нових заражень ВІЛ-інфекцією в світі скоротилося на 40% - ООНВ міжнародній організації підкреслили, що ліквідація вертикальної передачі ВІЛ-інфекції є ключовим фактором у програмі елімінації до 2030 року.

У 2015 році Куба була оголошена першою країною, яка загальмувала передачу ВІЛ-інфекції та сифілісу від матері до дитини.

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У свою чергу, Таїланд став першою азіатською державою, в якій більше не реєструються випадки вертикальної передачі ВІЛ. За офіційними даними, в 2014 році в Таїланді було зафіксовано 1,9 тис. випадків народження ВІЛ-інфікованих дітей, тоді як у 2000 році народилося 15 тис. ВІЛ-позитивних дітей.