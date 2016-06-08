Телефонні розмови hands-free розсіюють увагу водія

Дослідницька група з Університету Сассекса (University of Sussex) розвінчала популярний міф про те, що водії, які користуються за кермом бездротовим зв'язком для телефонних розмов, не відволікаються від керування автомобілем, повідомляє Медпортал.

Вчені стверджують, що такі розмови відволікають водія – люди, які одночасно керують автомобілем і розмовляють по телефону, були менш уважні і помічали меншу кількість можливих загроз. Грехем Хоул (Graham Hole) пояснює, що водії мимоволі уявляють те, про що вони розмовляють, і відволікаються від керування автомобілем.

Читайте такожЗалежність від телефону - ознака емоційної нестабільностіАвтори провели ряд експериментів, в яких учасникам пропонувалося виконати завдання, під час чого деякі з них відволікалися, пропонуючи визначити, правдиві чи ні ті чи інші твердження. Ті, кого відволікали, були менш уважні і гірше впоралися із завданням. Крім того, вивчали рухи очей під час розмови і з'ясували, що люди, які керують машиною і говорять по телефону, починають фокусуватися лише на невеликій ділянці поперед себе і практично не використовують периферичний зір.

Читайте такожНаціональність впливає на поведінку користувачів смартфонівЦе, втім, не означає, що потрібно припинити користуватися бездротовим зв'язком і тримати телефон у руці – така ситуація також заважає керуванню і може призвести до аварій. Хоул вважає, що краще всього під час водіння зовсім вимикати телефон. Розмови з пасажирами відволікають водія набагато менше, вважають вчені, оскільки пасажири самі оцінюють дорожню ситуацію і розуміють, коли відволікати водія не варто.

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