Рак спробують лікувати за допомогою штучного інтелекту

Згідно з даними, які представила на конференції Американська спілка клінічної онкології, деякі пухлини зменшилися приблизно на чверть.

Тепер на черзі складніші дослідження.

За словами науковців, нині ми стаємо свідками того, як передові знання з комп'ютерної науки рекордними темпами зливаються з останніми досягненнями медицини.

Навіть найяскравішим людським умам бракує розуму, щоб помітити кожну різницю між раковою і здоровою клітиною.

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Тому в американській біотехнологічній компанії Berg завантажують у суперкомп'ютер якомога більше зібраних ученими даних про біохімію клітин.

Завдання в тому, щоб штучний інтелект запропонував спосіб, яким можна перемкнути кожну конкретну ракову клітину в здоровий режим.

Таким шляхом дослідники розробили першу версію ліків під назвою BPM31510, принцип дії яких зворотний до ефекту Варбурга - коли ракові клітини змінюють виробництво енергії.

Цей підхід застосували на 85 пацієнтах, і перші дані засвідчили, що ліки можуть руйнувати пухлини.

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Перші випробування мали лише перевірити цей спосіб на токсичність, однак в одного пацієнта пухлина зменшилася на 25%.

Доктор Нівен Нарейн, співзасновник Berg, сказав, що таке лікування перебуває лише в зародковому стані, однак заявив, що майбутнє в лікуванні раку - за використанням суперкомп'ютерів.