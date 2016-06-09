Учені розробили простий тест для визначення пневмонії за видихом

Китайські дослідники з Чжецзянського університету запропонували спосіб діагностики пневмонії по видихуваному людиною повітрі. Створений ними тест дозволить правильно поставити діагноз, підтвердити або виключити запалення легенів і, керуючись отриманими результатами, призначити необхідне лікування. У цьому випадку антибіотики будуть призначатися тільки тим хворим, кому вони дійсно потрібні, повідомляє Медпортал.

У дослідженні взяли участь пацієнти з вентиляторною пневмонією, що розвивається у пацієнтів, підключених до приладу штучної вентиляції легенів. Дослідники з'ясували, що у пацієнтів з вірусною пневмонією в видиху були присутні органічні леткі компоненти, що продукуються Acinetobacter baumannii, збудником багатьох внутрішньолікарняних інфекцій.

Читайте такожУ Києві від пневмонії померли 18 осіб, на Буковині 5, в Одеському регіоні ще 2 людиниДослідники вважають, що виявлення цих компонентів може бути одним з ранніх ознак бактеріальної пневмонії, хоча визнають, що захворювання може бути пов'язане і з іншими мікроорганізмами.

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні 2015 року Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла «План дій для боротьби зі стійкістю до антибіотиків». В рамках цього плану під час всесвітнього тижня з раціонального використання антибіотиків, що проходила 16-22 листопада 2015 р., стартувала кампанія «Антибіотики: застосовуй відповідально».