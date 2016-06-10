Марихуана негативно впливає на мозок - дослідження

Виявляється, тривале вживання марихуани порушує роботу так званої системи нагороди. Через це люди, які часто курять коноплю, не можуть перед нею встояти. У дослідженні вчених з Університету Техасу взяли участь 59 осіб, що вживали марихуану, і 70 добровольців, які не курили коноплю. Дослідники врахували фактори, які могли вплинути на результати.

Читайте такожМарихуана негативно впливає на здатність розпізнавати емоціїУчасникам показували зображення предметів, пов'язаних з курінням конопель, таких як трубка, бонг, "косяк" і сигара, і різних фруктів, наприклад, бананів, яблук і апельсинів. Після цього добровольці говорили, наскільки сильно їм хотілося вжити марихуану. Також дослідники стежили за активністю мозку учасників, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Читайте такожКуріння "травки" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночуДослідження показало: у любителів конопель при погляді на пристосування для куріння марихуани сильно підвищувалася активність в орбітофронтальній корі, смугастому тілі, передній частині поясної звивини, передклинні і вентральній ділянці покришки. Ці частини мозку пов'язані з винагородою. Порушення в роботі системи нагороди корелювали з низкою проблем, наприклад, конфліктами в сім'ї.