Томати і кавуни поліпшують прохідність кровоносних судин

Як показали дослідження, в них міститься пігмент - лікопін. І він відновлює пошкоджені захворюваннями судини і збільшує їх прохідність, пише meddaily.ru з посиланням на "Regnum". Був проведений експеримент, в ході якого 36 здорових людей (контрольна група) та 36 осіб з серцево-судинними захворюваннями вживали або плацебо, або засіб, що містить лікопін.

Читайте також: Як позбутися хімії в овочах та фруктахВ самому початку експерименту та в його кінці вчені досліджували прохідність судин добровольців (один з маркерів серцево-судинного здоров'я). Виявилося, і у хворих, і у здорових людей, які отримували препарат з лікопіном, прохідність кровоносних судин збільшилася на 53%. Ці висновки підтверджує статистика (люди, які активно споживають томати і кавуни, рідше страждають від серцево-судинних захворювань).

Читайте такожЧим корисні зелені помідориДо речі, як показало інше дослідження, томати, багаті лікопіном, підвищують якість сперми. Для тримісячного дослідження були запрошені 60 здорових чоловіків 18-30 років. Половині добровольців давали двічі на день капсули з лікопіном, а іншим - таблетки-пустишки. Фахівці давно знають про антиоксидантні властивості лікопіну. І, мабуть, саме за рахунок цього підвищувалася якість сперми.