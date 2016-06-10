Підвищена тривожність пов'язана з розвитком цукрового діабету

Тривожні люди частіше страждають діабетом, ніж ті, у яких «все під контролем» / meddoc.com.ua

Вчені з Університету Райса в США встановили існування наступної послідовності: спочатку виникає гальмування, що виявляється в зниженні уваги, пише Здоров'я.

Потім воно переростає у тривогу, а тривога, в свою чергу, провокує запальний процес, в тому числі активацію прозапальних цитокінів, наприклад, інтерлейкіну-6 (IL-6). Дослідники виміряли у понад 800 осіб рівень глюкози, IL-6 та показники уваги. Результати показали, що тривожні люди частіше страждають на діабет, ніж ті, у яких «все під контролем».

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Автори дослідження запропонували кілька можливих способів поліпшити здатність людини контролювати свої когнітивні процеси, починаючи з усвідомленого мислення і закінчуючи когнітивно-поведінкової терапією.