Вчені: середземноморська дієта - ефективніша за дієти з низьким вмістом жирів

У дослідженні взяли участь 7.447 осіб, які протягом п'яти років дотримувалися трьох різних дієт, пишуть Новини Ізраїлю. Близько 90% учасників експерименту страждали зайвою вагою або ожирінням на початку випробувань, а також на діабет 2-го типу, з високим рівнем холестерину або підвищеним тиском.

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Перша група дотримувалася середземноморської дієти, друга – середземноморської дієти з додатковим вживанням горіхів, третя – дієти з низьким вмістом жирів.

Згідно з результатами експерименту, найбільшу масу тіла втратили люди з першої групи, які дотримувалися середземноморської дієти.