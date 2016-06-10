Вчені: середземноморська дієта - ефективніша за дієти з низьким вмістом жирів
11:52, 10 червня 2016Зарубіжні новини
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Відповідно до недавнього дослідження, опублікованого в журналі The Lancet Diabetes & Endocrinology, середземноморська дієта, багата оливковою олією, горіхами, бобами, рибою, а також фруктами і овочами, допомагає скинути вагу швидше, ніж дієта з низьким вмістом жирів.
Дослідження довели, що найшвидше скинули масу тіла люди, які дотримувалися середземноморської дієти / Фото: gdefon.com
У дослідженні взяли участь 7.447 осіб, які протягом п'яти років дотримувалися трьох різних дієт, пишуть Новини Ізраїлю. Близько 90% учасників експерименту страждали зайвою вагою або ожирінням на початку випробувань, а також на діабет 2-го типу, з високим рівнем холестерину або підвищеним тиском.
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Перша група дотримувалася середземноморської дієти, друга – середземноморської дієти з додатковим вживанням горіхів, третя – дієти з низьким вмістом жирів.
Згідно з результатами експерименту, найбільшу масу тіла втратили люди з першої групи, які дотримувалися середземноморської дієти.
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