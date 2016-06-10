На засіданні Генасамблеї ООН обговорюють питання протидії ВІЛ/CНІДу в світі

У заході беруть участь Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, Голова 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН М. Ліккетофт, Виконавчий директор Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу М. Сідібе, а також глави держав, урядів, міністри. Участь у форумі бере й делегація з України.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, сьогодні в Україні близько 220 тисяч осіб, що живуть з ВІЛ-інфекцією, щороку виявляються приблизно 11 тисяч нових випадків захворювання.

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Протягом останніх 10 років охоплення хворих антиретровірусною терапією збільшено в 20 разів; частка державного бюджету на закупівлю АРТ-препаратів збільшилася в 13 разів, протягом останніх 12 років рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини знизився в 7 разів.

Однак, на думку експертів, епідемія в Україні не є контрольованою, 50% ВІЛ-інфікованих не отримують лікування.

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У квітні 2016 року Київ приєднався до Паризької декларації, щоб покласти край епідемії СНІДу, ставши першим містом в Східній Європі і Центральній Азії, в якому почали реалізацію стратегії прискорення у подоланні епідемії СНІДу у великих містах.