Аутизм - хвороба, яка позначається на роботі важливих органів

Дане відхилення пов'язане з аномальними реакціями на сенсорні стимули. І викликано це не тільки дефіцитами в розвитку мозку, відзначає meddaily.ru з посиланням на Xinhua. Виявляється, при аутизмі є дефекти в нервах, що перебувають у кінцівках, в пальцях і інших частинах тіла, які передають сенсорну інформацію в мозок безпосередньо.

Тому при аутизмі люди чутливі до дотику, тривожні, мають аномалії в соціальній взаємодії. І іноді ці проблеми можуть бути результатом ушкоджень периферичних нервів. Вчені досліджували ефект генетичних мутацій, пов'язаних з аутизмом у людей.

Читайте такожАнтипсихотичні препарати підвищують ризик аутизмуБули виведені миші з цими мутаціями, але тільки в периферичних сенсорних нейронах. Вони дозволяли виявити навіть найлегший дотик до шкіри. Далі вчені проаналізували тривожність і соціальну взаємодію у мишей-мутантів. Перевірялося, як миші вели себе на відкритому просторі і як спілкувалися з незнайомими тваринами.

Читайте такожАутизм у дівчаток виявляють пізніше, ніж у хлопчиківУ результаті тварини з мутаціями тільки в периферичних сенсорних нейронах демонстрували підвищену тривожність і мало спілкувалися з іншими мишами. Отже, аутизм дійсно зачіпає не тільки головний мозок.