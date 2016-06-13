Зі ста хворих на депресію виліковуються лише 39 - вчені

Близько 21 тисячі людей відповіли на запитання, присвячені їхньому способу життя та стану здоров'я, з них близько 12% повідомили, що у них було діагностовано депресивний стан, пише Медпортал. Наукова група планувала визначити, яку кількість людей з опитаних можна назвати повністю психічно здоровими, і які чинники впливають на душевне здоров'я людей.

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Чоловік вважався психічно здоровим, якщо він: 1) не мав суїцидальних настроїв і психічних розладів, не зловживав алкоголем або наркотиками протягом останнього року; 2) був щасливий або хоча б задоволений життям кожен день або протягом останнього місяця; 3) добре почувався в психологічному та соціальному аспектах. Дослідники підрахували кількість таких людей як серед тих, хто пережив депресію, так і серед тих, у кого цього захворювання не було. З'ясувалося, що серед людей, у яких ніколи не діагностувалася депресія, повністю здоровою психікою можуть похвалитися лише 78%. Ті, хто раніше страждав на це захворювання — лише 39 опитаних з кожних 100 були психічно здорові. Таким чином, з кожних 5 осіб з депресією повністю виліковуються двоє.

Крім того, вчені також звернули увагу на те, які чинники посилюють тяжкість стану, а які, навпаки, допомагають людям з нього вибратися. Як показали результати опитування, найбільше шансів повністю позбутися цього захворювання у жінок, які перебувають у шлюбі і мають хоча б одного близького друга. Бідність, нещастя в дитячому віці, безсоння, постійні болі, негативно впливали на ймовірність одужання. Позитивний вплив надавали фізична активність і релігія. Люди старшого віку виліковувалися частіше, ніж молоді.