Учені пояснили здатність мозку до передбачення

Нейробіологи з Французького інституту здоров'я і медичних досліджень (INSERM) з'ясували, що мозок передбачає зіткнення з новою для себе ситуацією, створюючи особливий вид нейронної мережі, яка є «готовою» до будь-якого повороту подій. Стаття опублікована в журналі PLOS Computational Biology, повідомляє Лента.ру.

Дослідники вивчили природу однією з найбільш примітних особливостей поведінки приматів, включаючи людину. Йдеться про здатність адаптувати свою поведінку до нових умов таким чином, що не передбачалося еволюцією. Виявилося, що така властивість мозку забезпечується нейронними зв'язками, що формують «резервуарну» мережу, в якій безліч імпульсів відскакують один від одного або змішуються разом. Все це формує унікальні комбінації імпульсів, які можуть бути використані для вироблення правильної поведінки в новій ситуації.

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Вчені продемонстрували це за допомогою моделі резервуарної мережі, яку навчили виконанню нового завдання. Потім нейробіологи порівняли активність нейронів в моделі з роботою префронтальної кори піддослідної мавпи і виявили схожість в діяльності нервових клітин.

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