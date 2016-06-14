Міністр охорони здоров'я Латвії пішов у відставку через безоплатну операцію

Анонімний лист

Інформація про те, що в Латвійському онкоцентрі міністру провели якусь операцію, з'явилася у латвійських ЗМІ з посиланням на неназваного лікаря цього закладу.

Латвійський онкологічний центр входить до складу Східної лікарні, яка є державним підприємством.

Операція, яку провели Белевичу, за словами медика, входить до списку послуг, які частково оплачує держава. Крім того, вона здійснюється за чергою.

Але міністр у черзі не стояв і не платив належний пацієнтський внесок, твердили ЗМІ.

Після цих публікацій пан Белевич заявив, що його оббрехали на підставі анонімного листа.

Але прем'єр Маріс Кучінскіс, який представляє ту саму політичну силу, що й Белевич - "Союз зелених і селян", - дав завдання Бюро із запобігання та боротьби з корупцією терміново розслідувати можливе зловживання посадовим становищем.

Міністр передумав

Вже наступного дня чиновник оголосив про відставку, а глава уряду Маріс Кучінскіс її прийняв.

У понеділок Белевич залишив ряди Зеленої партії, в якій перебував, а також склав мандат депутата сейму.

З приводу скандалу він заявив наступне: операцію справді провели в операційному залі Латвійського онкологічного центру, але коли він запитав, як за неї розрахуватися, то міністру сказали, що робити цього не потрібно.

"Так із борця з "лівими" послугами я сам перетворився на їх одержувача", - сказав екс-глава МОЗ.

Відставка міністра викликала суперечливу реакцію. Президент країни Раймонд Вейоніс, який був однопартійцем Белевича, заявив, що відставка - єдине і найкраще розв'язання проблеми.

Глава Товариства лікарів Петеріс Апініс вважає, що Белевичу варто було піти у відставку через "те зло, яке він заподіяв охороні здоров'я країни".

Водночас колишній президент Латвії, медик Валдіс Затлерс, коментуючи відставку Белевича, заявив, що члени "Союзу зелених і селян" "пішли" свого міністра через його низькі рейтинги.

"Я здивований таким висновком... Йдеться про чесність конкретної людини, про його ставлення до виборців. Так, у Белевича був негативний рейтинг, але рейтинг тут ні до чого. Ніхто з товаришів по партії не говорив йому - іди, отримуй послуги без черги", - заявив у відповідь на це Російській службі Бі-бі-сі голова "Союзу зелених і селян" Арманд Краузе.