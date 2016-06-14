Ботокс впливає на здатність співчувати і розуміти емоції співрозмовника - дослідження

Ботокс - чудове відкриття у медицині. Він застосовується не тільки для загальновідомих процедур, а для лікування важких форм головного болю, відновлення голосу і багатьох інших недугів.

Проте найпопулярніше його застосування – все ж косметичне. Як відомо, уколи ботоксу паралізують м'язи. Так лінії зморшок стають менш помітними, а обличчя виглядає молодшим.

Місяць тому опублікували дослідження італійських вчених, які зацікавились побічним ефектом від таких процедур.

За статистикою, в Італії за 2014 рік зроблено приблизно 250 тис. косметичних процедур із застосуванням ботоксу.

Вчені з відділу когнітивних досліджень та з центру пластичної хірургії Державного дослідницького центру в Трієсті вивчили, який ефект має "м'який параліч" м'язів обличчя на нашу здатність розуміти емоції.

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Відомим фактом є те, що вираз обличчя не тільки відображає внутрішні переживання, а й допомагає зрозуміти емоції інших. Ми автоматично відзеркалюємо емоції співрозмовника на власних обличчях, щоб краще зрозуміти, що відчуває інша людина.

Найкраще помітно цей процес з маленькими дітьми, які ще не здатні розуміти суть сказаного. Кількамісячне немовля буде дивитись на ваше обличчя і відзеркалювати ваші емоції.

Ще не розуміючи причину, чому в казці про Курочку Рябу хтось сумує, дитина може плакати або виглядати сумною. І навпаки, веселі історії змусять дитину сміятись просто тому, що вираз обличчя оповідача веселий.

Вчені вважають, що коли ми бачимо посмішку, то посміхаємось імпульсивно, намагаючись вловити суть цієї посмішки, спробувати її на собі.

З менш помітними емоціями, коли ми, наприклад, зморщуємо лоб, не розуміючи чогось, чи стискаємо губи, стримуючи негативні емоції, відбувається те ж саме. Людина автоматично приміряє емоції на себе. Це все відбувається дуже швидко, у розмові у нас навряд чи є час, щоб обдумати те, чому ми співчуваємо.

Емоція на обличчі дає імпульс почуттям. Саме тому часто радять посміхатись проти власної волі і тоді, мовляв, автоматично покращиться настрій.

Як нездатність відтворити емоції на власному частково паралізованому обличчі впливає на рівень емпатії, здатності співпереживати?

Дві групи людей (одним нещодавно робили уколи ботоксу, іншим - ні) просили визначити емоції інших.

Коли мова йшла про явні емоції – широка відкрита посмішка чи явний вираз суму - різниці між ботокс-групою та контрольною групою майже не було.

А от коли потрібно було визначити відтінки емоцій, негативний ефект ботоксу був очевидним. Люди з паралізованими ботоксом м'язами менш успішно можуть розрізняти не так яскраво виражені емоції.

Втрата здатності розуміти відтінки емоцій може стати серйозною перешкодою для міжособистісної комунікації, вважають автори дослідження.

Навіть на бізнес-перемовинах іноді найважливіше - вловити зміну настрою співрозмовника для успішної бесіди. У звичному спілкуванні люди рідко вдаються до яскравих емоцій, найчастіше мова йде саме про незначні вияви почуттів на обличчях.

Автори дослідження вважають, що люди повинні знати про такий побічний ефект ботоксу. Водночас досить складно уявити косметичного хірурга, який перед процедурою пояснює пацієнтові: "Але ви тепер не зможете співпереживати, як раніше".