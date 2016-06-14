Виявлено дві невідомі раніше форми дитячого лейкозу

Для того, щоб виявити їх, вчені з Університету Лунда (Lund University) застосували методи секвенування нового покоління, пише Медпортал.

Гострий лімфобластний лейкоз – одна з найбільш поширених форм раку крові у дітей. Для його лікування зараз успішно застосовують хіміотерапію, однак подібний вплив супроводжується розвитком серйозних побічних ефектів. Автори відзначають, що раніше всі існуючі форми гострого лімфобластного лейкозу були класифіковані на шість типів, але зараз їм вдалося виявити ще два – до них належать до 10% всіх випадків лейкозу у дітей.

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Лімфолейкоз пов'язаний з генетичними мутаціями, які виникають у клітинах. Різні мутації відповідальні за різні форми захворювання. Хенрік Лілльєбьєрн (Henrik Lilljebjörn) і його колеги виявили, що одна з виявлених ними форм раку була пов'язана з мутацією гена DUX4, який в нормі знаходиться в клітинах в неактивному стані. Інша форма лейкозу була асоційована з мутаціями в інших генах – раніше було невідомо, що вони також можуть провокувати виникнення лейкемії у дітей.

Вчені пояснили, що правильна діагностика, зокрема і з використанням генетичних методів, дозволяє призначити найбільш ефективне лікування, що оптимально підходить для боротьби з тією чи іншою формою раку.