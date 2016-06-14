Росія скаржиться на нестачу українського анестетика

Брак препарату вже відчувається в ряді регіонів, пише «Комерсант».

Можливою причиною припинення поставок Мезатону стала вимога українського виробника підвищити закупівельну ціну. Поки невідомо, чи зможе російський моз домовитися з українським фармвиробником.

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Повідомлення про нестачу мезатону з'явилося на початку червня в професійній інтернет-групі «Анестезіолог анестезіологу». Учасник з Ростова-на Дону поскаржився колегам, що в їх місті мезатон практично закінчився. Інші учасники групи підтвердили, що також відчувають нестачу цього препарату. За їх словами, зараз їм доводиться використовувати для анестезії норадреналін. «Ось тільки коробка мезатону коштувала 40 рублів, а норік — 1,6 тис. рублів»,— уточнив автор запису.

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Директор з розвитку аналітичної компанії RNC Pharma Микола Беспалов розповів «Комерсанту», що, згідно баз даних, востаннє Мезатон ввозився на територію Росії ще в серпні 2015 року. Всього за минулий рік Росія отримала 201 тис. упаковок загальною вартістю 4,8 млн рублів. Однак у 2014 році обсяг поставок був набагато більше — тоді в країну ввезли 670 тис. упаковок на 15,8 млн рублів. За словами пана Беспалова, прямих аналогів мезатону в Росії не виробляється. Він підтвердив, що в 2016 році істотно збільшився обсяг поставок французького препарату норадреналін агетан з одночасним серйозним зниженням ціни. У 2015 році в Росію ввезли 42,2 тис. упаковок німецького норадреналіну вартістю 56,4 млн рублів, а за перші чотири місяці 2016 року — вже 73,9 тис. упаковок за 19,3 млн рублів.

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В Росздравнадзорі підтвердили, що в даний час на російському ринку спостерігаються перебої з поставками препарату Мезатону, який включений в перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських засобів. За даними Росздоровнагляду, даний лікарський засіб не надходив в обіг в 2016 році. У відомстві підкреслили, що їм невідомі причини припинення поставок.

У свою чергу в адміністрації заводу при Харківському державному науковому центрі лікарських засобів пояснили, що з 2010 року не змінювалася закупівельна ціна. «У нас немає можливості перереєстровувати ціну препарату. Зараз ми просто більше не можемо постачати його за колишньою ціною — це означало б, що ми працюємо собі у збиток», - розповіла представник заводу Наталія Ворона.