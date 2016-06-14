Прості фізичні вправи допоможуть подолати старечу деменцію

Це, в свою чергу, веде до зниження ризику розвитку таких захворювань, як деменція і хвороба Альцгеймера, пише Медпортал.

Як з'ясували вчені, проаналізувавши кілька досліджень, ексцентричні вправи, коли м'язи розтягуються, корисніші за концентричні (коли м'язи скорочуються).

В одному з досліджень 26 літніх чоловіків віком від 60 до 76 років займалися за програмою, що поєднує обидва види вправ. За тим, як учасники почуваються після певних тренувань, постійно спостерігали.

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Через 12 тижнів за результатами роботи вчені виявили, що ексцентричні вправи «працювали» ефективніше — тиск, пульс, рівень глюкози в крові та інші показники після них були краще, ніж після концентричних. В іншому дослідженні повні літні люди двічі на тиждень гуляли по сходинках в якості зарядки, і автори цієї роботи зробили висновок, що спускатися корисніше, ніж підніматися. В будинку пристарілих Rod Evans Community Centre для постояльців розробили спеціальну програму під назвою «Stay Sharp» — в процесі тренувань пенсіонери спускаються по сходах і схилах, повільно сідають, лягають і піднімають гантелі. Результати цього дослідження ще не відомі. так як 12 тижнів, на які вона розрахована, ще не пройшли, але професор Носака припускає, що і воно підтвердить його висновки.

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Кен Носака каже, що ексцентричні вправи простіші, але при постійному повторенні вони ведуть до серйозного успіху. М'язи стають більш сильними, крім того, такі тренування вимагають більше концентрації, а отже, мозок теж постійно вправляється. Нормалізуються тиск, рівень ліпідів у крові, чутливість до інсуліну, кров стає менш густою. Все це зменшує ймовірність розвитку захворювань, пов'язаних з дегенерацією функцій мозку, діабету і серцево-судинних захворювань.