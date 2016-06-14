Зелене світло присипляє, а синє - заважає заснути

Дослідники з Оксфордського університету вивчали, як освітлення різного кольору впливає на сон. Фахівці піддавали мишей впливу синього, фіолетового і зеленого світла. Вчені знали про роль меланопсину (фотопігменту, що регулює циркадні ритми) у процесі сну. Тому вони вважали, що синє світло швидко приспить гризунів, оскільки довжина його хвилі ближча всього до піку чутливості пігменту.

Читайте такожВчені визначили найбільш сонні нації світуОднак, як не дивно, піддослідні тварини швидко засинали під впливом зеленого світла (через 1-3 хвилини). Під впливом освітлення синього і фіолетового кольору миші засипали через 16-19 і 5-10 хвилин відповідно. Таким чином, через синє світло гризуни спали менше, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Миші - нічні тварини. Тобто, вони активні вночі. Так, цілком імовірно, що людей освітлення зеленого кольору, навпаки, змусить довше не спати. А синє світло підвищує рівень "гормонів стресу". Тобто, воно теж заважає заснути. Поки що ясно одне: освітлення різного кольору по-різному впливає на цикли сну і неспання.