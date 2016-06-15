У деревовидних піонах знайшли ліки від раку

Ботаніки з Наукового центру дослідження рослин при Китайській академії наук з'ясували, що насіння деревовидних півоній (Paeonia) містить омега-3 і омега-6 жирні кислоти, які можуть бути використані для виготовлення олії, яка захищає від раку. Про дослідження повідомляє Лента.ру з посиланням на South China Morning Post.

Ненасичені жирні кислоти необхідні для здоров'я людини, однак передбачається, що різні кислоти повинні бути представлені в щоденному раціоні людини в рівній мірі. Дієтологічні дослідження показують, що в їжі сучасних людей це співвідношення становить 15 до 1 на користь кислот омега-6. Такий дисбаланс підвищує ризик розвитку багатьох захворювань, наприклад серцево-судинних, раку та автоімунних синдромів.

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Великий вплив на дисбаланс має вживання різних олій з наступними співвідношеннями ненасичених кислот омега-6 і омега-3: 700:1 для соняшникової, 600:1 для арахісової, 100:1 для кукурудзяної та 16:1 для оливкової олій.

У новому дослідженні ботаніки вивчили дикі види і одомашнені сорти деревовидних півоній і виявили, що всі вони містять велику кількість альфа-ліноленової кислоти, яка відноситься до омега-3. Таким чином використання цих рослин знижує дисбаланс і ризик розвитку захворювань, в тому числі раку.

Читайте такожОмега-3 не захищає мозок від старіння - дослідженняВ даний час альфа-ліноленова кислота міститься в харчових добавках, що виготовляються з рибної сировини. Однак, за словами дослідників, через промислове забруднення і надмірний вилов риб'ячий жир не може більше служити джерелом ненасичених кислот. Деревовидні півонії в свою чергу здатні знизити темпи відлову і врятувати популяцію риб від зменшення.