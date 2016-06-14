Матері з зайвою вагою народжують дочок, схильних до ожиріння

Матері, які мають зайву вагу, майже в три рази частіше народжують дочок, які в дорослому віці теж будуть страждати від зайвих кіло. Це показало нове дослідження експертів з Нової Зеландії та Швеції. А ожиріння у матері підвищувало ризик розвитку ожиріння у дочок у п'ять разів. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Xinhua, дослідження наочно показує, що ожиріння передається у спадок.

Аналіз даних про ранні терміни вагітності 26561 пари матерів і дочок дозволив дізнатися, що показники ожиріння підскочили в чотири рази за два покоління жінок з 3,1% серед жінок, які завагітніли у 1982-1988 роках, до 12,3% - серед їхніх дочок в 2000-2008 роках.

Читайте такожЗайву вагу назвали запорукою довгого життя - вченіЗначить, ситуація постійно погіршується, і це замкнуте коло. Ожиріння, як відомо, збільшує ймовірність розвитку прееклампсії, гестаційного діабету, викидня і смерті плода. Більш того, як з'ясовується, ожиріння матері вплине і на стан здоров'я її дитини вже у дорослому віці.