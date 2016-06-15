Люди з аритмією частіше гинуть в автокатастрофах

11:55, 15 червня 2016
Зарубіжні новини
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Дослідження показало: смертність виявилася вищою серед осіб з аритмією порівняно з людьми, які не страждають від неї (7,6% проти 2,6%).

Запись электрокардиограммы / Фото: УНИАН

Миготлива аритмія супроводжується фібриляцією передсердь і нерегулярним серцебиттям. Нове дослідження показало: захворювання збільшує ймовірність смерті під час дорожньої аварії. Вчені з Клініки Майо проаналізували дані 3 мільйонів водіїв, пасажирів та інших людей, госпіталізованих після ДТП в період з 2003 по 2012 роки, передає meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожЗа пульсом можна передбачити тривалість життя - відкриттяБлизько 2,6% постраждалих в аварії були з миготливою аритмією. Дослідження показало: смертність виявилася вищою серед осіб з аритмією порівняно з людьми, які не страдали від неї (7,6% проти 2,6%). Після врахування таких факторів, як вік, стать, тяжкість травми та поточні проблеми зі здоров'ям, ризик померти у лікарні після ДТП, як і раніше, був підвищений у 1,5 разу у постраждалих з аритмією.

Читайте такожАритмія більш небезпечна для здоров'я жінокПримітно, що середня тривалість госпіталізації для осіб з миготливою аритмією становила дев'ять днів, а для решти постраждалих - всього шість. Вищою була і середня вартість лікування: 28217 доларів для пацієнтів з аритмією і 19615 для осіб без неї. Як відомо, багато людей з аритмією приймають антикоагулянти для профілактики інсульту. Ці препарати збільшують ймовірність кровотечі. Проте вчені вважають, що робити висновки поки що рано. Необхідні подальші дослідження.

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