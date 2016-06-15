"Гормон сну" допомагає боротися з раком молочної залози - нове дослідження

Нове дослідження, проведене вченими з Табризького університету медичних наук (Tabriz University of Medical Sciences), ще раз довело однозначний зв'язок між прийомом гормону мелатоніну та результативністю лікування онкологічних захворювань грудей, повідомляють МедНовости. У 2014 році вже писали про користь нічної темряви для терапії цього виду раку — тоді наукова група зі США вперше виявила, що мелатонін перешкоджає поділу ракових клітин. Зараз дослідники з Ірану просунулися далі по шляху вивчення позитивного ефекту мелатоніну в поєднанні з найбільш часто використовуваним при раку грудей препаратом — тамоксифеном.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США, серед жінок рак грудей зустрічається частіше інших захворювань онкологічного профілю. Тамоксифен, який у таких випадках призначають найчастіше, має ряд побічних ефектів від легеневої емболії до проблем із зором і розвитку раку матки, крім того, з часом ракові клітини можуть перестати реагувати на препарат.

Читайте такожВелика кількість овочів в раціоні - ефективна профілактика раку грудейСпівробітники Табризького університету медичних наук вели наукову роботу в двох напрямках, вивчаючи, яким чином можна зменшити ймовірність виникнення побічних ефектів та/або ризик розвитку стійкості до тамоксифену. Оскільки раніше опубліковані дослідження показали, що мелатонін допомагає вбивати заражені клітини, вчені вирішили продовжити справу своїх колег. Доктор Нассер Самаді (Dr. Nasser Samadi), один з авторів роботи, прокоментував: «Ми спробували вирішити обидві проблеми відразу, помістивши мелатонін у наноструктури, щоб вони допомогли хіміотерапевтичній речовині вбити більшу кількість хворих клітин. Таким чином, знижується необхідна для терапії доза тамоксифену, а значить, і побічні ефекти будуть слабшими».

Читайте такожУ жінок більш складний мозок, тому їм потрібно більше сну - вченіДослідники протестували ефективність мелатоніну як доповнення до тамоксифену. Для цього, знаючи, що мелатонін нестабільний і швидко руйнується, вони розробили спеціальні наночастинки — наноструктурні переносники ліпідів, NLC. За допомогою цих частинок вчені домоглися того, що мелатонін вивільнявся поступово — це означає, що терапія впливала на уражені раком клітини протягом тривалого часу, коли приймати повторно гормон не вимагалося. Наукова група також з'ясувала, що «повільний» мелатонін був більш дієвим і краще боровся із захворюванням, ніж «швидкий». Потім учені перевірили, чи не токсичні їх наночастинки, і отримали відповідь: частки не завдали ніякої шкоди навколишньому середовищу.

Дослідження поки ще перебуває на ранній стадії. Співробітники університету планують провести тести наночастинок на ракових клітинах інших видів, тільки після цього перейти до дослідів на тваринах і, зрештою, до клінічних випробувань.

Читайте такожХарчовий пластик здатний привести до розвитку раку грудейЯк раніше повідомляв УНІАН, досить поширена сполука бісфенол А (BPA) з пластику може вплинути на грудну залозу ще на стадії її внутрішньоутробного розвитку дівчинки. А це створить схильність до раку грудей. Бісфенол А (BPA) - елемент, що сильно впливає на ендокринну систему. Він легко потрапляє в їжу з пластикової тари і пляшок для води.