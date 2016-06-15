Вчені встановили, що грудне молоко - це природний антибіотик

Фахівці з Університету Гельсінкі виявили: діти, що перебували на грудному вигодовуванні і не приймали антибіотики до відняття від грудей, в майбутньому пили менше антибіотиків. Крім того, Індекс Маси Тіла (ІМТ) у них був менший, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

У дослідженні взяли участь 226 дітей з Фінляндії. Дослідники з'ясували, що діти, яким не давали антибіотики в процесі грудного вигодовування, рідше хворіли. Так, судячи з усього, годування груддю зміцнювало їх імунну систему. Також ці учасники рідше мали зайву вагу в більш пізньому віці.

Читайте такожГрудне вигодовування захищає дітей від вушних інфекційЯкщо ж дитина приймала антибіотики, коли її годували груддю, вищезазначені позитивні ефекти грудного вигодовування практично зникали. До речі, грудне вигодовування захищає дітей від вушних інфекцій. За даними фахівців з Національного Дитячого Госпіталю Колумбуса, місяць годування груддю на 4% зменшував ризик вушних інфекцій у немовлят. У дітей, яких годували груддю протягом 6 місяців, ризик виявився знижений на 17%.

Читайте такожБіологи розкрили секрет грудного молокаЯк раніше повідомляв УНІАН, грудне молоко людини, можливо, є найбільш складним серед всіх ссавців. Воно містить більш як 200 різних цукрів, що набагато перевищує їх кількість у молоці корів. Вчені вважають, що склад молока, а також зміни в ньому під час годування груддю, пов'язані з імунною системою новонароджених і розвиваються кишковим мікробіомом — популяцією мікроорганізмів всередині шлунково-кишкового тракту.