У США зареєстровано пристрій для боротьби з ожирінням

AspireAssist дозволяє скоротити об'єм вмісту шлунка після кожного прийому їжі, повідомляється на сайті контрольного органу, пише Ремедіум.

Читайте такожУ світі поширюється епідемія ожиріння серед дітей молодше 5 років - ВООЗПристрій призначений для використання пацієнтами старше 22 років з індексом маси тіла 35-55, які не змогли скинути зайву вагу за допомогою стандартних нехірургічних методів терапії. В FDA підкреслили, що AspireAssist не повинен встановлюватися пацієнтам з розладами харчової поведінки.

Рішення про реєстрацію пристрою FDA базувалося на основі результатів клінічних досліджень, які пройшли за участі 111 пацієнтів, у контрольну групу увійшли 60 осіб. Через рік після установки AspireAssist, пацієнти схудли в середньому 12,1%, тоді як в контрольній групі цей показник склав лише 3,6%.

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AspireAssist складається з дренажної трубки, яка встановлюється безпосередньо в шлунок, зовнішнього клапана, розташованого на животі пацієнта. Для звільнення шлунку після прийому їжі використовується спеціальний портативний насос, який при необхідності кріпиться до клапана. Згідно інструкції, пацієнт через 20-30 хвилин після прийняття їжі повинен скористатися AspireAssist. Часткове звільнення шлунка займе 5-10 хвилин, відкачений вміст через систему трубок потрапляє безпосередньо до унітазу. За словами розробників, використання AspireAssist дозволяє знизити кількість засвоюваних калорій на 30%.