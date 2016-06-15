У США зареєстровано пристрій для боротьби з ожирінням
Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала новий пристрій для лікування ожиріння.
AspireAssist дозволяє скоротити об'єм вмісту шлунка після кожного прийому їжі, повідомляється на сайті контрольного органу, пише Ремедіум.
Читайте такожУ світі поширюється епідемія ожиріння серед дітей молодше 5 років - ВООЗПристрій призначений для використання пацієнтами старше 22 років з індексом маси тіла 35-55, які не змогли скинути зайву вагу за допомогою стандартних нехірургічних методів терапії. В FDA підкреслили, що AspireAssist не повинен встановлюватися пацієнтам з розладами харчової поведінки.
Рішення про реєстрацію пристрою FDA базувалося на основі результатів клінічних досліджень, які пройшли за участі 111 пацієнтів, у контрольну групу увійшли 60 осіб. Через рік після установки AspireAssist, пацієнти схудли в середньому 12,1%, тоді як в контрольній групі цей показник склав лише 3,6%.
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AspireAssist складається з дренажної трубки, яка встановлюється безпосередньо в шлунок, зовнішнього клапана, розташованого на животі пацієнта. Для звільнення шлунку після прийому їжі використовується спеціальний портативний насос, який при необхідності кріпиться до клапана. Згідно інструкції, пацієнт через 20-30 хвилин після прийняття їжі повинен скористатися AspireAssist. Часткове звільнення шлунка займе 5-10 хвилин, відкачений вміст через систему трубок потрапляє безпосередньо до унітазу. За словами розробників, використання AspireAssist дозволяє знизити кількість засвоюваних калорій на 30%.