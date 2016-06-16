В Америці вперше схвалено застосування вакцини проти холери
Американські регулятори схвалили застосування вакцини Vaxchora для запобігання зараження холерою дорослих мандрівників, які відвідують несприятливі щодо холери регіони.
Vaxchora стала першою протихолерною вакциною, зареєстрованою Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Імунізацію нової пероральної вакциною на основі ослаблених штамів бактерії Vibrio cholerae необхідно зробити щонайменше за 10 днів до передбачуваної подорожі.
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Ефективність Vaxchora була продемонстрована в рандомізованому плацебо контрольованому дослідженні, в якому взяли участь 197 добровольців у віці 18-45 років. З 197 учасників 68 осіб були щеплені Vaxchora, а 66 одержали плацебо. Після імунізації добровольцям перорально ввели Vibrio cholera. Згідно зібраним даним, ефективність вакцини через 10 днів після імунізації склала 90%, а через три місяці – 80%.