В Америці вперше схвалено застосування вакцини проти холери



Vaxchora стала першою протихолерною вакциною, зареєстрованою Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Імунізацію нової пероральної вакциною на основі ослаблених штамів бактерії Vibrio cholerae необхідно зробити щонайменше за 10 днів до передбачуваної подорожі.

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Ефективність Vaxchora була продемонстрована в рандомізованому плацебо контрольованому дослідженні, в якому взяли участь 197 добровольців у віці 18-45 років. З 197 учасників 68 осіб були щеплені Vaxchora, а 66 одержали плацебо. Після імунізації добровольцям перорально ввели Vibrio cholera. Згідно зібраним даним, ефективність вакцини через 10 днів після імунізації склала 90%, а через три місяці – 80%.