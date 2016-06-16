Гарячі напої можуть зумовити розвиток раку стравоходу

Дослідження показують, що небезпечно пити рідини, температура яких перевищує 65 градусів за Цельсієм, бо це може спровокувати розвиток раку стравоходу, пише Медпортал.

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Фахівці IARC звели воєдино дані, отримані від більш ніж 1000 наукових робіт, метою яких було виявити зв'язок між вживанням кави і подальшим розвитком раку. Директор агентства Крістофер Уайлд (Christopher Wild) резюмував: «Результати дозволяють припустити, що вживання дуже гарячих напоїв може бути однією з причин розвитку раку стравоходу, і основний вплив на це має температура, а не сам напій».

Дослідження, проведені в Японії, Південній Америці, Ірані і Туреччині, де люди традиційно п'ють чай дуже гарячим — від 70 градусів за Цельсієм і вище — показують, що ймовірність розвитку раку тим вища, чим вища температура напою.